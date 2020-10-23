Зюганов предложил изъять паспорта у сельских жителей для спасения российского села

23.10.2020, 9:37, Разное

КПРФ подготовила и внесла на рассмотрение парламента законопроект «О спасении российского села».

По словам лидера политсилы Геннадия Зюганова, коммунисты разработали целый комплекс мер, которые сделают жизнь в сельской местности привлекательной. Главным стимулом постоянно проживать в деревне политик назвал обязательное изъятие паспортов у всех жителей, зарегистрированных в сёлах.

– Сегодня страшно смотреть на российскую деревню. Все фермы разорены, колхозы разворованы, в коровниках тихо как на кладбище. Молодёжь и люди трудоспособного возраста все хотят переехать в город. Не такое будущее строил для нас великий Ленин. Чтобы всё восстановить нужно вспомнить заветы великого Сталина. Поскольку сегодня сформировался отрицательный тренд у молодёжи нужно принудительно их оставить в селе. Пора отобрать у селян паспорта. Зачем они им? Земля у них есть, пусть работают. Так и поднимем село, — заявил Зюганов.

Законопроект предусматривает временный запрет на переезд из сельской местности на постоянное место жительства в города сроком на 10 лет. За это время на селе создадут современную инфраструктуру и миллионы рабочих мест. Вместо паспортов при необходимости для выезда в другие населённые пункты будут выписываться пропуска с датами и временем.

Законопроект рассмотрят на сессии Госдумы в ноябре. Также КПРФ готовит законопроект о продразвёрстке.