 

В России создадут федеральный реестр нищебродов

23.10.2020, 9:37, Разное

По инициативе министерства социальной политики для стимуляции трудоспособного населения России к поиску высокооплачиваемых рабочих мест в стране создадут федеральный реестр нищебродов.

Нищебродами управленцы предлагают называть граждан, обращающихся за социальными выплатами в службу занятости и отделения социальной защиты.

– Россия — страна с огромным количеством не только рабочих мест, но и большим количеством высокооплачиваемых вакансий, которые из-за своей лени или непрофессионализма не занимаются. Наши соотечественники предпочитают получить пособие, выделяемое государством, и пропивать его. А потом жалуются, что живут бедно, сравнивают свои доходы с доходами жителей других государств. А мы предлагаем механизм понятный: или не жалуйся и ищи работу или мы тебе в паспорт и трудовую ставим штамп «нищеброд». Пособие получать ты будешь, но в правах тебя тоже поразят. Какой работодатель потом захочет брать нищеброда на работу? – пояснил механизм замминистра соцполитики Константин Макаров.

Чиновники решили всё же оставить возможность для граждан избежать соответствующего штампа в документах. Так, каждый обратившийся в службу занятости с целью поиска работы может написать заявление с просьбой не выплачивать ему пособие по безработице. При этом он может пользоваться поиском вакансий, поступающих в центры занятости.

Доступ к федеральному реестру нищебродов получат правоохранительные органы, медицинские учреждения, налоговая служба и банки. Такая мера вводится для противодействия сокрытию налогов, а также чтобы пресечь нелегальные доходы граждан, получающих пособие нищеброда. Финансовые учреждения, опираясь на данные базы, смогут более точно принимать решения по предоставлению кредитов и ипотеки. Проверить своё присутствие в реестре можно на сайте госуслуг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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