 

Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз: имя и первое фото малыша

23.10.2020, 9:25, Разное

Слухи о том, что Наталья Подольская вновь ждет ребенка, ходили все лето, однако подтвердила их певица лишь в середине августа, опубликовав фотографию и написав: “Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много”. Тут не поспоришь! И вот вчера на одного Преснякова стало больше: у Натальи и Владимира Преснякова родился сын Ваня. Счастливые родители даже сразу поделились его фотографией, сделанной в первые минуты его жизни.

Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо, – написала Наталья.

ВАНЯ!!! Здравствуй, – был краток Владимир.

Примечательно, что сегодня у Подольской “родился” и новый проект – песня под названием Boy.

Ребяточки!!! Очень символично, что вчера родился мой сынок, а сегодня вышла на всех площадках новая песня Boy. Я писала, что это без намёка, но какие тут намеки – чистый факт. Конечно, эта песня – легкая, воздушная, музыкально очень крутая – будет всегда ассоциироваться с рождением нашего Ванюши. И ещё.. Огромное спасибо Вам всем за такое количество поздравлений!!! И коллегам и поклонникам. Читать не перечитать. У меня эйфория – не сплю сутки. Очень Вас прошу сделать мне подарок на День Рождения сына – послушать, скачать и написать комментарий. Люблю Вас!

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)22 Окт 2020 в 8:49 PDT

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын, которого счастливые родители назвали Артемием.

Мамой я стала в 33 года. Это произошло очень осознанно, очень желанно. Последние пять лет я всерьез шла к достижению цели. Сильно переживала и так хотела, чтобы мой ребенок, мой Тема появился на свет! И вот, когда это случилось, когда он родился, произошло все то, что описывается парой банальных фраз, – я стала самой счастливой на свете, жизнь моя перевернулась,

– рассказала Наталья в колонке HELLO!. Поздравляем с пополнением!

Владимир Пресняков и Наталья Подольская со старшим сыном



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