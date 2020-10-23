 

На Первом канале посмеялись над выпивающим шампанское с Путиным Михалковым

23.10.2020, 9:23, Разное

Путин поздравил Михалкова в режиме видеоконференции. Президент вышел с ним на связь из резиденции в Ново-Огарево. Владимир Владимирович долго говорил о заслугах режиссера. Никита Сергеевич, в свою очередь, тоже произнес речь.

В завершение трансляции Путин за кадром взял бокал с шампанским, чтобы придать торжественности моменту. Михалков сделал то же самое – от кого-то принял фужер с игристым. Президент и режиссер вместе выпили и попрощались.

Ивану Урганту показался этот момент весьма забавным. Ему стало интересно, почему у Михалкова оказался такой же напиток, который протянули Путину. Телеведущий предположил, что за кадром у Михалкова находились слуги, которые изначально подготовили другой алкоголь, но потом быстро смешали пиво и водку.

Стоит отметить, что Путин не только поздравил Михалкова с юбилеем, но присвоил ему звание Героя Труда “за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу”.

Напомним, в 2015 году Владимир Владимирович вручил Никите Сергеевичу орден “За заслуги перед Отечеством” I степени. С 1984 года режиссер является народным артистом.



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