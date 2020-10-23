 

На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу

23.10.2020, 9:23, Разное

Жительница Кубани обратилась в полицию с заявлением о пропажи своей 47-летней дочери. Выяснилось, что к исчезновению женщины причастен 39-летний мужчина, ее бывший возлюбленный.

Правоохранительным органам он рассказал, что за три дня до этого встретился с бывшей любовницей и отправился с ней к себе домой. Позже она пообещала позвонить нынешней избраннице мужчины и сообщить ей, что они снова вместе.

Любвеобильный мужчина испугался разоблачения и ударил экс-возлюбленную по голове топором, передает Life.ru. Тело несчастной он положил в багажник ее автомобиля и отвез в село Гай-Кодзор. В нескольких других отдаленных селениях он попытался избавиться от личных вещей, машины жертвы и топора.



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