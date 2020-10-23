 

Статью российских ученых отказались публиковать в американском журнале из-за санкций

23.10.2020, 9:08, Новости дня

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за введенных против РФ санкций, говорится в письме академии в адрес президент РАН Александра Сергеева.

В письме указывается, что AGU «отказался принять к рассмотрению статью «Новая связь между Эль-Ниньо – Южным Колебанием и атмосферным электричеством», подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters», передает ТАСС.

При этом отказ мотивировали «невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства России».

Под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями, признанными ведущими специалистами в области геофизики.

«Выражаем свою глубочайшую озабоченность происходящим, поскольку подобные действия AGU, с одной стороны, препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой, с другой стороны, ставят под угрозу успешное выполнение индикаторов эффективности научных исследований в части публикаций в научных изданиях, входящих в первый и второй квартиль Web of Science Core Collection, публикации в которых являются обязательными по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в частности, по программе мегагрантов», – подчеркивается в письме ИПФ РАН.

В свою очередь глава Академии наук Александр Сергеев сказал, что «очень удивлен данной ситуацией и намерен детально разобраться в ней».

«Обязательно обратимся в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, с просьбой прокомментировать данную ситуацию», – добавил он.

Отметим, что ранее ЕС и Великобритания ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.



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