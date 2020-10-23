 

Минздрав предупредил об опасности приема антибиотиков при коронавирусе

23.10.2020, 9:08, Новости дня

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов.

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», – передает РИА «Новости» слова Козлова.

Во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, зачастую их закупают впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики «для профилактики», сказал Козлов.

Он отметил, что использование антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений.

«Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам», – подчеркнул Козлов.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 463 306 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 107 988 человек, из них 11 428 человек вылечились за последние сутки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Лукашенко заявил, что в случае нарушения госграницы белорусские войска будут реагировать без предупреждения

26.07 / В Алабаме прощаются с Джоном Льюисом

23.07 / Партия «Новые люди» собрала подписи в Новосибирске

16.08 / Пономарев: Один из бывших украинских чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину

23.10 / “Декоммунизация” памятника “Родина-мать” в Киеве может стоить несколько миллионов гривен – глава Института нацпамяти

05.09 / Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США

03.07 / Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в Москве

23.08 / Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

31.07 / Al Jazeera о повышении уровня смертности в США – за последние сутки от коронавируса умирал один человек в минуту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска