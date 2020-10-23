 

Алиев пригрозил Армении «жестким наказанием»

23.10.2020, 9:08, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае атаки на нефтегазопроводы Ереван будет жестко наказан Баку и странами, часть энергетической безопасности которых обеспечивается за счет Азербайджана.

«Наши трубопроводы защищаются на нашей территории в надлежащем порядке. Но, конечно, мы слышали угрозы от официальных лиц Армении. Они говорили, что совершат атаки на наши трубопроводы, на Сангачальский терминал, который имеет большое значение для транспортировки нефти и газа… Конечно, если они это сделают, то потом пожалеют. Потому что они будут жестко наказаны нами и странами, часть энергетической безопасности которых обеспечивается за счет Азербайджана. Какова будет реакция этих стран? В эти трубопроводы вложены миллиарды инвестиций», – передает РИА «Новости» слова  Алиева в интервью японской газете Nikkei.

По его словам, «инвестиции были вложены международными банками – Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и другими».

«Поэтому руководство Армении должно хорошенько подумать над этим вариантом. Конечно, как я уже отметил, Азербайджан и сам жестко их накажет, и я не думаю, что они осмелятся сделать это, совершить еще одно военное преступление», – резюмировал Алиев.

Месяц назад началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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