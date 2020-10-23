YouTube массово удаляет ролики с поросёнком, предсказавшим победу Трампа на выборах

23.10.2020, 9:02, Разное

Администрация видеохостинга YouTube удалила свыше 3000 роликов с поросёнком Бейном, который по американской традиции предсказывает победу кандидата в президентских выборах. 22 октября животное выбрало чашку корма с именем действующего президента Дональда Трампа.

Ролик удаляется по причине разжигания ненависти и дезинформации зрителей об итогах предстоящих президентских выборов. Как пояснили в администрации YouTube, поросёнок сделал свой выбор без учёта расистских высказываний Дональда Трампа и его обвинений в связях с российскими и китайскими спецслужбами. К тому же Бейн образца 2020 года родился на ранчо в Техасе, штате, где позиции Трампа и Республиканской партии традиционно сильны, что нарушает принцип независимости поросёнка-предсказателя.

«Лучше смотрите ролики с поросятами, которые предсказывают победу Джо Байдена. Их сейчас много снимают в странах Европы. Один-единственный поросёнок, к тому же техасец, предсказавший победу Трампа, не может использоваться в качестве объективного критерия истины, в отличие от честных, независимых и свободных европейских СМИ», — сказала представитель компании Джошуа Бутчер.