 

Бельгийский историк – когда инфантильный ЕС рухнет, великие державы растерзают его на куски

23.10.2020, 8:55, Новости дня

Если ЕС не найдёт новой прочной платформы для своего существования, он будет разорван в клочья между глобальными игроками, такими как Китай, Россия, США и Саудовская Аравия, предупреждает бельгийский профессор Дэвид Энгельс. В беседе с Polskie Radio он обвиняет ЕС в инфантильности — вместо того чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, Брюссель посвящает всё своё время возвышенным дискуссиям.


Reuters

«Европу медленно, но верно душат сокращение населения, массовая миграция, деиндустриализация, падение уровня образования и культуры, рост насильственной преступности и государственного долга. И сам ЕС только закручивает эту смертоносную спираль, вместо того чтобы её распутывать», — бьёт тревогу бельгийский историк и профессор Дэвид Энгельс.

По мнению аналитика, ЕС, вместо того чтобы сосредоточиться на реальных проблемах Европы, посвящает всё своё внимание возвышенным и дискуссионным вопросам — таким как глобализм, мультикультурализм, моральный релятивизм, идеология ЛГБТ и ультралиберализм.

«Кроме того, систематически запугивая все страны-члены, которые отказываются следовать примеру Германии или хотят защищать христианские традиции и ценности, ЕС без какой-либо надобности подрывает собственный авторитет. Более того, он несёт ответственность не только за брексит, но и за рост волны евроскептических, популистских и националистических движений во всей Европе», — объясняет он.

По мнению Энгельса, ЕС стоит на краю катастрофы, которую он сам себе приготовил. «Без прочной платформы для соглашения он будет разорван в клочья и станет беспомощной жертвой большой игры между глобальными игроками, такими как Китай, Россия, США или Саудовская Аравия», — разъясняет историк. При этом историк обращает внимание на то, что как надвигающийся экономический кризис в Европе, так и любые другие кризисы представляют всё большую опасность для жизнеспособности ЕС. 

По его мнению, в этой ситуации Польша и страны Вышеградской группы смогли бы сыграть уникальную роль в качестве предводителей европейских реформ, потому что нигде в Европе не найти такого сочетания, которое с одной стороны выражается в глубокой привязанности к европейскому сообществу, а с другой — в столь же глубокой любви к своим культурным традициям и ценностям.



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