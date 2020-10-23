США собираются оснастить «гиперзвуком» все свои эсминцы

23.10.2020, 8:55, Новости дня

ВМС США собираются установить гиперзвуковые ракеты на все эсминцы класса Arleigh Burke, а также ряд других боевых кораблей, пишет Defense News со ссылкой на заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена. По его словам, подобное усиление позволит ВМС поражать цели с более дальних дистанций.



Reuters

ВМС США собираются поставить гиперзвуковые ракеты на все эсминцы класса Arleigh Burke, пишет Defense News со ссылкой на заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

При этом ВМС планируют установить гиперзвуковые ракеты сначала на ударную подводную лодку класса Virginia, затем на новые эсминцы класса Zumwalt, и наконец, оснастить ими эсминцы Arleigh Burke.

«Программа быстрого удара неядерными средствами ВМС обеспечит наличие гиперзвукового ракетного потенциала, который будет способен представлять угрозу различным целям с более значительных дистанций, — заявил О’Брайен. — Подобные возможности сначала появятся на наших новых подводных лодках класса Virginia и эсминцах класса Zumwalt. В конечном счёте, это оборудование появится на всех трёх сериях эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke».

ВМС также обсуждали возможность модернизации некоторых старых эсминцев класса Arleigh Burke, однако оснащение новым оборудованием всех трёх серий, включая корабли постройки 1990-х годов, означало бы очень серьёзную ставку на расширение надводного флота. Кроме того, наличные пусковые установки не обладают достаточными размерами, чтобы их можно было заряжать боеголовками крупного диаметра. При этом замена ПУ на всех эсминцах повлекла бы за собой значительные расходы, а также привела бы к загрузке верфей на многие годы вперёд.

Наращивание огневой мощи флота — это одна из главных задач ВМС на фоне стремления США сдержать Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди прочих идей по усилению флота числится также размещение на надводном корабле следующего поколения более крупных ячеек вертикальной пусковой системы.