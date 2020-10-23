 

Тина Канделаки в новом номере Tatler поведала о жизни, будущем, любви и суррогатном материнстве

23.10.2020, 8:43, Разное

Тина Канделаки в преддверии 45-летия дала интервью Ксении Соловьевой из издания Tatler. Лицо журналистки появится на ноябрьской обложке журнала.
В ноябре каналу «Матч ТВ» исполнится пять лет. На данный момент Канделаки работает его генеральным продюсером. Корреспондентка проявила креативность и предложила записывать интервью на мотоцикле. Сама она хотела надеть черный латексный костюм, как у Тринити. Героиня «Матрицы» ассоциируется у нее с суперженщиной, которая встречается с избранным мужчиной, информирует tatler.ru

Канделаки не задумывается о возрасте, считая, что каждая женщина, словно роза, то распускается, то увядает. Для продюсера важнее достичь успеха в работе на «Матч ТВ», продолжить развивать Школу красоты и бренд Ansaligy, популярность которого в прошлом году увеличилась в 12 раз.

Канделаки поделилась мыслями о суррогатном материнстве, любви, отношениях. Журналистку устраивает ее судьба, поэтому мысли о жизни в домике у моря ее голову не посещают.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Теряем все! Даже ядерные бомбы и ракеты

02.07 / Мнение: Условности

19.10 / Медведь распугал посетителей ТЦ в Японии

17.07 / Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов загрязненной среды

09.09 / Простуда поможет защититься от гриппа?

03.09 / Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе

13.07 / Стали известны трагичные подробности съёмок самого «проклятого» российского сериала

23.07 / Пятую жену Петросяна все чаще узнают на улице

24.08 / Мнение: Ода психологии

04.09 / Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска