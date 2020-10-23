Тина Канделаки в новом номере Tatler поведала о жизни, будущем, любви и суррогатном материнстве

23.10.2020, 8:43, Разное

Тина Канделаки в преддверии 45-летия дала интервью Ксении Соловьевой из издания Tatler. Лицо журналистки появится на ноябрьской обложке журнала.

В ноябре каналу «Матч ТВ» исполнится пять лет. На данный момент Канделаки работает его генеральным продюсером. Корреспондентка проявила креативность и предложила записывать интервью на мотоцикле. Сама она хотела надеть черный латексный костюм, как у Тринити. Героиня «Матрицы» ассоциируется у нее с суперженщиной, которая встречается с избранным мужчиной, информирует tatler.ru

Канделаки не задумывается о возрасте, считая, что каждая женщина, словно роза, то распускается, то увядает. Для продюсера важнее достичь успеха в работе на «Матч ТВ», продолжить развивать Школу красоты и бренд Ansaligy, популярность которого в прошлом году увеличилась в 12 раз.

Канделаки поделилась мыслями о суррогатном материнстве, любви, отношениях. Журналистку устраивает ее судьба, поэтому мысли о жизни в домике у моря ее голову не посещают.