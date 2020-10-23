Невестка Валерии Лиана Волкова набрала за время беременности 10 килограммов

23.10.2020, 8:47, Разное

Слухи о беременности невестки Валерии появились сразу после того, как сын певицы Арсений Шульгин сделал 22-летней девушке предложение. Лиана Волкова не скрывает свое «интересное положение» и даже ведет своеобразный дневник беременности в Instagram, в котором призналась, что уже набрала 10 килограммов.

Поклонники заподозрили, что возлюбленная Арсения Шульгина ждет ребенка, так как он слишком быстро предложил ей руку и сердце. Пара встречалась всего несколько месяцев до этого. Сын и невестка Валерии с удовольствием поделились подробностями своей свадьбы с подписчиками, а недавно признались, что скоро станут родителями.

Лиана Волкова откровенно рассказывает фолловерам об изменениях, которые происходят в ее теле во время беременности. Недавно девушка призналась, что еще до зачатия ребенка она набрала пару килограммов и ее вес составлял тогда 45 кг. За первый триместр супруга Арсения Шульгина поправилась на 4 кг, а в течение второго – вес стоял на месте. Врач даже увеличил норму потребляемых калорий для Лианы Волковой. Многие знакомые не верили в то, что она в положении, так как живот был очень маленький.

В начале осени молодожены полетели отдыхать в Турцию, откуда невестка Валерии вернулась уже с прибавкой в 3 кг. С этого момента она начала активно набирать вес и едва не сорвала спину из-за быстро выросшего живота. Неделю Лиана Волкова лежала, так как были сильные боли в спине и пояснице. Помог беременной девушке бандаж и мануальный терапевт.

Сейчас у жены Арсения Шульгина третий триместр беременности, а прибавка в весе составляет 10 кг. По словам Лианы Волковой, качество ее тела изменилось, она ощущает отечность, но не контролирует употребление калорий. Будущая мать осознает, что должна сейчас думать о ребенке, хотя понимает, что ей сложно будет приходить в форму после родов.