 

Математические способности у детей зависят от определенных генов

23.10.2020, 8:53, Разное

Немецкие исследователи выяснили, что математические способности у детей зависят от наличия определенных генов, влияющих на развитие мозга. Изучение подобных генов может помочь в прогнозировании того, каких успехов имеет шансы достичь тот или иной человек.
Исследованием математических способностей у детей совместно занимались сотрудники Института Макса Планка в Германии, Лейпцигского университета и Галле-Виттенбергского университета. Они изучали их генетические наборы. Результаты показали, что за предрасположенность к математике отвечают 18 генетических вариантов однонуклеотидных полиморфизмов.

Ключевую роль в математических способностях у детей играет ген ROBO1. Он передается по наследству и занимается тем, что экспрессирует белок в головном мозге. Ученые полагают, что изучение данного гена позволит установить, насколько способным окажется человек в точных науках, отмечает «РИА Новости».



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