Участникам протестов в Беларуси поднимут пенсионный возраст

23.10.2020, 8:51, Разное

Всем участникам несанкционированных протестов в Беларуси увеличат возраст выхода на пенсию: женщины получат такое право в 65 лет, мужчины — в 67.

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Комментируя свою инициативу, глава государства обосновал её желанием стабилизировать политическую ситуацию в стране и «вернуть Беларусь к нормальной жизни».

– Давайте посмотрим, кто все эти люди, которые выходят на протестные акции. Это или молодёжь бесноватая, или всякие тунеядцы. Все же нормальные люди работают, а в выходные отдыхают. Я, конечно, мог бы посадить всех этих бездельников на 15 суток, чтобы одумались, но я демократ и немного гуманист. Тем более некоторые из них вот эти 15 суток используют как подвиг. Мы мол жертвы репрессий. Спросили бы у Бродского, что такое репрессии. Поэтому, даю вам поручение, Юрий Хаджимуратович, определить поимённо всех этих БЧБ-носцев и прочих бездельников. Потом мы персонально для них поднимем возраст выхода на пенсию. Так, что одумайтесь, господа, пока не поздно, — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что при подписании указа проводил консультации с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем и правозащитниками. Они убедили главу государства, что предложенный им возраст выхода на пенсию соответствует европейским стандартам, а его повышение не может трактоваться как репрессивная мера.

Также Лукашенко добавил, что для граждан, не участвовавших в несанкционированных митингах или участвовавших в митингах в его поддержку возраст выхода на пенсию останется прежним.