 

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

23.10.2020, 8:48, Новости дня

Банк РФ приказом от 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росбизнесбанка, являющегося участником системы страхования вкладов.

В сообщении, размещенном на сайте регулятора, говорится, что Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Кроме того, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также кредитная организация не обеспечивала своевременное направление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По величине активов кредитная организация занимала на 1 октября 338-е место в банковской системе России.

Ранее Банк РФ отозвал лицензии у кабардино-балкарских банков «Майский» и «Прохладный».



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