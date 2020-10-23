 

Названо место похорон протоиерея Смирнова

23.10.2020, 8:48, Новости дня

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, умерший в возрасте 69 лет 21 октября, будет похоронен за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщил источник в Московской патриархии.

«По благословению святейшего [патриарха Кирилла] отец Дмитрий будет похоронен за алтарем Благовещенского храма в Петровском парке», – сообщил источник ТАСС.

Отпевание протоиерея состоится в пятницу в храме Христа Спасителя в 10 часов. Его проведет управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Во вторник стало известно, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. Сообщалось, что отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя. 

Напомним, 8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

05.08 / Два судна из Мариуполя привезли в Бейрут зерно. Они ходят под флагами Сьерра-Леоне и Коморских островов

15.10 / Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

20.08 / Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году

23.08 / В Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина

03.07 / В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

19.08 / Белорусская оппозиция создала Координационный совет

14.08 / Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

28.06 / В Глазго произошло второе за три дня нападение с ножом, есть погибший

28.07 / Кучма ушел из контактной группы в Минске – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска