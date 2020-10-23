Названо место похорон протоиерея Смирнова

23.10.2020, 8:48, Новости дня

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, умерший в возрасте 69 лет 21 октября, будет похоронен за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщил источник в Московской патриархии.

«По благословению святейшего [патриарха Кирилла] отец Дмитрий будет похоронен за алтарем Благовещенского храма в Петровском парке», – сообщил источник ТАСС.

Отпевание протоиерея состоится в пятницу в храме Христа Спасителя в 10 часов. Его проведет управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Во вторник стало известно, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. Сообщалось, что отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя.

Напомним, 8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.