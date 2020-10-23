 

Мнение: Сирийский след отрезанной головы во Франции

23.10.2020, 8:40, Разное

Согласно источникам занимающимися расследованием дела Анзорова, отрезавший французскому учителю голову малолетний исламист перед совершением преступления контактировал https://lenta.ru/news/2020/10/22/french_connection/ с исламистами из Сирии.

1. Сначала мы делегитимизируем законное правительство Сирии, которое пытается подавить инспирированный из-за рубежа мятеж, под прикрытием которого идет взрывной рост террористических организаций самого радикального толка, что приводит к созданию Халифата.
2. Затем обкладываем правительство Сирии политическими и экономическими санкциями, чтобы обеспечить изоляцию правительства, которое борется с террористами.
3. Потом мы начинаем финансировать террористические группировки в Сирии, заявляя, что это не террористы, а борцы за свободу, хотя еще с 2007 года известны планы США создать на территории Сирии "суннитское государство".
4. После этого решаем вопросы их материального обеспечения под видом помощи сирийскому народу.
5. Далее осуществляем бомбардировки Сирии в интересах террористов после их постановочных химических атак.
6. Помогаем раскручивать фейки о химических атаках через финансируемые нами же организации
7. Осуществляем оккупацию территории Сирии вместе с США и Британией и мешаем восстановлению ее территориальной целостности.
8. Предоставляем убежище на своей территории террористам и членам их семей, а также помогаем укрываться на своем территории организаторам постановочных химических атак.
9. Обеспечиваем свободу пропаганды исламизма и джихадизма на своей территории, как против сирийского правительства, так и вообще.
10. Потом очень сильно удивляемся, когда "борцы за свободу в Сирии" и связанные с ними люди начинают резать, расстреливать и давить автобусами французов, делаю ровно тоже самое, что они уже делали в Сирии.

Что же в этой схеме могло пойти не так?

Источник: Colonel Cassad



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