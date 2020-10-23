ЦИК Украины прекратил полномочия еще одного территориального избиркома

23.10.2020, 8:30, Новости дня

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия Таировской поселковой территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба ЦИК.

Центризбирком рассмотрел решение Одесского окружного админсуда по поводу деятельности Таировский ЦИК и признал противоправным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Таировского поселкового совета кандидата от партии “Доверяй делам” Сергея Шепеля.

ЦИК зарегистрировал Шепеля.

“Вместе с тем комиссия установила факт однократного нарушения Таировским поселковым ТИК Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины, законов Украины и досрочно прекратила полномочия всего ее состава”, – говорится в сообщении.

Новый терризбирком должен быть сформирован не позже 15.00 23 октября. ТИК должен включить Шепеля в избирательный бюллетень, а также – обеспечить печать информационных буклетов и плакатов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

19 октября ЦИК распустил Ивано-Франковскую областную территориальную избиратеьную комиссию, которая не обеспечила печать информационных плакатов и буклетов.