 

Глава Государственной судебной администрации Украины подал в отставку

23.10.2020, 8:30, Новости дня

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в отставку. Об этом 22 октября “Укрінформу” сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.

“Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию”, – отметили в пресс-службе.

По информации Лысенко, заявление Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия. Когда это произойдет, он не уточнил.

“Интерфакс-Украина” сообщило, что заявление будет рассмотрено 29 октября. Об этом агентству сказали в пресс-службе Высшего совета правосудия.

Обязанности главы Государственной судебной администрации исполняет Людмила Гизатулина, об этом 22 октября сообщила “Судебно-юридическая газета”.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Холоднюку, а также главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти другим судьям. Им инкриминируют создание преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В частности, Холоднюк через ОАСК пытался препятствовать назначению победителя конкурса на должность главы Госсудебной администрации, чтобы сохранить должность, считают следователи.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Срок расследования дела истекает 17 января 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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