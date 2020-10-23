Как западная индустрия скрытно развращает маленьких детей

23.10.2020, 8:21, Разное

Недавний скандал вокруг сомнительного фильма “Милашки”, который обвинили в пропаганде педофилии и премьера которого через несколько дней состоится на сервисе Netflix, всего лишь самый свежий и, пожалуй, самый громкий пример того, как западная индустрия развлечений и потребления открыто сексуализирует несовершеннолетних.

Однако есть еще одна отрасль, где подобное происходит скрытно и малозаметно для широкого общества. Там тоже иногда происходят скандалы, но куда менее громкие и которые стараются как можно скорее замять. Это отрасль детских игрушек.

За лето 2020 года произошло сразу три громких скандала, связанных с куклами для маленьких девочек. Очень тревожная тенденция.

В начале августа одна женщина купила в магазине для своей дочери ярко-розовую куклу Поппи из мультфильма “Тролли: Мировой тур” от компании Hasbro – мирового лидера-производителя игрушек.

На коробке с куклой было указано, что она музыкальная, а на ее животе была расположена область при нажатии на которую кукла пела песенки, однако женщина пришла в ужас, когда обнаружила “скрытую функцию”, о которой нигде не было написано – кнопку, расположенную прямо между ног куклы.

При нажатии на эту кнопку кукла выдавала непонятные хихиканья, вздохи и другие сомнительные звуки.

Возмущенная женщина написала об этом в фейсбук и вскоре ее поддержало множество других пользователей, которые тоже нашли все это очень тревожным.

Когда люди создали петицию против подобной куклы, компания Hasbro наконец отреагировала и сделала заявление о том, что подобная кнопка была рассчитана на то, чтобы включаться когда кукла находится в сидячем положении и ни у кого и в мыслях не было связать это с “интимными местами”. Однако она все-таки решила снять странную куклу из продаж.

“Вам всем должно быть стыдно. Кукла Поппи настораживает. Это отвратительно. Все, кто был вовлечен в создание этой игрушки, вы все больные придурки”, – это всего лишь один из комментариев возмущенных пользователей, причем еще не самый резкий.

“Не покупайте эту куклу для своих дочерей! У нее ТАМ есть кнопка и она издает разные звуки. Похоже они намеренно нацелились на наших детей”, – еще один типичный комментарий.

Петиция против этой куклы успела собрать более 500 тысяч голосов, когда скандал просочился в прессу.

Скандал вокруг другой куклы разразился буквально несколько дней назад. Супермаркеты Теско в Великобритании начали убирать из продаж куклу из серии “На! На! На! Сюрприз” (Na! Na! Na! Surprise), потому что она оказалась совершенно неподобающе одета.

Куклы этой новой серии представляют собой очередных гламурно милых девочек-пупсиков в разных одежках а-ля Лол Сюрприз, которые стали так популярны среди девочек в последние пару лет. Каждая кукла упакована в непрозрачную пластиковую коробку с несколькими аксессуарами и было невозможно заранее узнать, как выглядит та или иная кукла, пока не вскроешь коробочку.

И вот молодой папа Адам Уивер из Уэльса купил своей дочери эту куклу, но был шокирован, когда его семилетняя дочь вскрыла коробочку. Кукла внутри оказалась в наряде из кружевного белья нижнего белья с подтяжками, словно игрушка из секс-шопа.

“Любой, кто меня знает, скажет, что я не ханжа, и я не слишком чувствительный человек. Но… Сегодня мы с Сарой зашли в магазин Теско и решили купить нашей дочери небольшой подарок в честь окончания лета. Она хотела куклу Лол Сюрприз, но мы выбрали более дешевый вариант. И я буду честен, я испытал отвращение”, – написал Адам на своей странице в фейсбук.

Сообщение Адама вызвало замешательство у многих людей. Они признали, что одежда куклы выглядит странной для детской игрушки. Позже журналисты связались с компанией-производителем этих кукол MGA Entertainment, но пока никаких комментариев от них не получили.

И еще один похожий скандал разразился на днях, на этот раз в Австралии и теперь оказался связан с теми самыми пупсами из серии Лол Сюрприз. Одна мама обнаружила, что когда куклу помещаешь в воду, на ее теле внезапно появляются рисунки, похожие на стилизованное нижнее белье. Совсем не детское.

Когда эта же мама уже намеренно намочила другую куклу Лол Сюрприз, то на теле игрушки проявились очевидные трусики грязновато-серого цвета.

Потом и другие родители обнаружили, что намоченные куклы проявляют странное нижнее белье. Нередко черное с чулками и подтяжками.

Производители кукол Лол Сюрприз не нашли в этом ничего предосудительного, однако согласились на “некоторые корректировочные меры”.