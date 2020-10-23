 

Исследователи обнаружили новый вид водорослей, убивающих все живое

23.10.2020, 8:19, Разное

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Гавайского университета (США) нашли вблизи Гавайских островов ранее неизвестный науке вид очень опасных водорослей.

По словам исследователей, подводные растения, получившие название Chondria tumulosa, очень быстро разрастаются, нанося вред коралловым рифам и экосистеме океана.

Один из авторов исследования Элисон Шервуд рассказал, что данная ситуация является своеобразным предупреждением о грядущих изменениях, которые произойдут на северо-западе Гавайских островов. Ранее ученые не сталкивались со столь серьезной проблемой, когда вредный вид водорослей в кратчайший срок внес в рифы значительные изменения.

Четыре года назад дайверы уже сталкивались с этими растениями, но их популяция была настолько мала, что не вызывала всеобщего внимания. Однако спустя три года ученые снова обследовали данный район и обнаружили, что эти водоросли покрыли собой нескольких тысяч квадратных метров морского дна.

Ранее другой, не менее опасный вид водорослей, был обнаружен в национальном парке Ботсваны, и в последствии стал причиной массовой гибелей слонов. Оказывается, во время цветения этих водорослей происходит выделение целого букета цианотоксинов, ведущих к гибели животных.



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