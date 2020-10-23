 

Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг заблуждение о COVID-19

23.10.2020, 8:17, Разное

Дети оказались не главными разносчиками коронавируса. По словам представителей Роспотребнадзора, результаты нового исследования опровергли этот факт.
Изначально, когда появилась информация, что дети болеют коронавирусом редко, медики начали предполагать, что инфекция переносится без свойственных ей симптомов. Считалось, что они выступают основными носителями вируса, поэтому происходит заражение членов семьи. Исследование на данную тему было проведено в одной из скандинавских стран. Результаты показали, что взрослые заражают детей COVID-19.

Размножение вируса в организме происходит только тогда, когда он проникает непосредственно в клетки. Так называемыми «входными дверями» служит рецептор АСЕ2. Его представленность в организме увеличивается с возрастом, следовательно, у детей она является минимальной. В связи с этим в случае инфицирования болезнь протекает не тяжело.

В структуре заболевших коронавирусом дети занимают не больше 10%. Их частота инфицирования значительно ниже, нежели взрослых, пишет портал «РИА Новости».



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