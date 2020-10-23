Постаревшее лицо Ольги Серябкиной обеспокоило фанатов

23.10.2020, 8:17, Разное

Популярная российская певица Ольга Серябкина обеспокоила поклонников своим постаревшим лицом. Они отметили, что на опубликованных снимках артистка выглядит заметно старше.

Серией фотографией Серябкина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. На них она запечатлена на стуле в разных позах. Для фотосессии певица надела черные штаны, декорированные стразами по линии низа, и светлую водолазку с темными вставками. Образ знаменитости дополнили эффектные туфли на каблуке.

Некоторые подписчики в комментариях не оценили то, как выглядит Ольга Серябкина. По их словам, на снимках она напоминает 50-летнюю женщину. Челку артистки фолловеры назвали «нелепой». В то же время истинные фанаты встали на защиту певицы. Они сделали ей множество комплиментов по поводу ее внешнего вида.