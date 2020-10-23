Родившая сына Наталья Подольская раскрыла тайны второй беременности

23.10.2020, 8:17, Разное

22 октября Певица Наталья Подольская родила второго сына Ивана. Она рассказала, как протекала ее беременность.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков никогда не скрывали, что мечтают о большой семье. После свадьбы артистка долго не могла забеременеть первенцем. Однако сейчас является матерью уже двоих детей. Второй малыш, которого пара назвала Иван, появился на свет немного раньше срока, однако исполнительница отметила, что все прошло хорошо.

На протяжении беременности Наталья Подольская страдала зависимостью от сладкого. Она считает, что в этом вопросе себя вообще распустила. Однажды в 11 вечера певица попросила супруга Владимира Преснякова съездить за мороженым. Артист, в свою очередь, не хотел никуда идти, но в итоге выполнил прихоть жены. Кроме того, Наталья Подольская вела пассивный образ жизни, а нужно было следить за набором веса. Всего артистка поправилась на 12 килограммов, в первую беременность она набрала 11,3 килограмма.

Подольская опровергла мнение о том, что женщины становятся невыносимыми в беременность из-за скачка гормонов. Артистка никогда не «терроризировала» Владимира Преснякова, поскольку считает, что мужчин необходимо оберегать.

Вторая беременность для исполнительницы пролетела быстрее, чем первая. Если бы не пандемия коронавируса, она бы не испытывала никакой тревоги по поводу здоровья. В связи с угрозой заражения Подольская старалась без лишней надобности не выходить из дома.