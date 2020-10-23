В Госдуме предложили установить «дальневосточный капитал»

23.10.2020, 8:08, Новости дня

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов предложил установить для жителей Дальнего Востока собственный капитал по размеру материнского, а также «карту дальневосточника» и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.

Соответствующий законопроект – «О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа» – депутат направил в правительство для получения заключения, передает РИА «Новости».

«Я его отправил в правительство России, потому что такие законы нельзя вносить без заключения правительства. В течение месяца они должны дать ответ. При любом ответе я думаю его вносить (в Госдуму)», – рассказал Тумусов.

Он отметил, что, «несмотря на огромное внимание, которое уделяется Дальнему Востоку, социальное самочувствие дальневосточников не улучшается».

«Это видно и по Хабаровску, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке. Для этого я и разработал законопроект», – отметил Тумусов.

Первая инициатива – «дальневосточный капитал», который предложено установить «в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» N 256-ФЗ», он должен быть «единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа».

Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.

«Я считаю, что должен быть двойной семейный капитал. И он должен вкладываться именно на территории Дальнего Востока. То есть, первый (материнский) – где угодно, а второй, дальневосточный капитал – только на территории Дальнего Востока», – отметил автор инициативы.

Согласно проекту, средства «дальневосточного капитала» должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.

Вторая предложенная инициатива – ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников: «Я предлагаю каждый год на специальный счет дальневосточников класть по 10 тыс. рублей, чтобы они использовали их для проезда – авиатранспортом или железной дорогой».

Третья инициатива в законопроекте – «социальная карта дальневосточника», по аналогии с социальной картой москвича: «Я предлагаю карту дальневосточника – чтобы все социальные льготы оплачивались через эту карту».

Ранее для молодых семей Дальнего Востока создали программу льготной ипотеки.