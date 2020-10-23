Что оскорбляет Пригожина и сколько он намерен взыскать с ответчиков?

23.10.2020, 8:06, Разное

За октябрь Евгений Пригожин подал пять исков о защите чести и достоинства — по иску каждые четыре дня. В качестве компенсации морального вреда за оскорбительные формулировки Пригожин хочет взыскать с ответчиков 30 миллионов рублей. «МБХ медиа» посчитали, сколько исков подал Пригожин за последний месяц и какую компенсацию он требует.

Навальному за «ворюгу»

В середине октября пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд» опубликовала копию иска к Навальному. Иск связан с июльским постом Навального в Твиттере, в котором оппозиционер пишет о Пригожине:

«Повар Путина Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно».

За «ворюгу» Пригожин просит Люблинский районный суд Москвы взыскать с Навального 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Соболь и Znak за «придурка»

Этот иск связан с твитом юристки ФБК Любови Соболь от 26 августа, которое также опубликовало издание Znak. В нем она прокомментировала намерение Пригожина «раздеть и разуть» её, ФБК и Алексея Навального:

«Собянинская Москва — это место, где сумасшедший от безнаказанности придурок из 90-х, с лицензией на убийство и ЧВК, травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета».

В иске сказано, что сведения из публикации не соответствуют действительности, носят оскорбительный характер, а также позорят честь, достоинство и деловую репутацию истца. Пригожин оценил моральный вред, который нанесла ему Соболь, в 5 миллионов рублей. Со «Знака» он просит удалить материал, в случае отказа выполнить решение суда — 100 тысяч рублей неустойки, а потом по 25 тысяч за каждый день просрочки.

В конце августа компания Пригожина «Конкорд» выкупила у «Московского школьника» право требовать долг с Навального и Соболь. Долг перед «Московским школьником» появился у оппозиционеров после того, как в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Московского школьника» к ФБК и обязал их выплатить 87,6 миллионов рублей. После выкупа этого долга, руководители ФБК должны эту сумму именно Пригожину:

«Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределённый срок», — цитирует пресс-служба «Конкорда» слова Пригожина.

Волкову за «жирного тролля» и «убийцу»

В понедельник, 19 октября, Пригожин подал иск к другому оппозиционеру и соратнику Навального — Леониду Волкову, снова за то, что сведения порочат честь и достоинство истца. Пригожину не понравился пост Волкова в Телеграме и Фейсбуке, цитата которого приводится в иске:

«Евгений Пригожин — особо опасный преступник, осужденный за многочисленные преступления. Он убийца, он организовал убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР два года назад. Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе. Он сам придумывает и бесконечно создает все эти „информационные поводы“».

Цена морального вреда такая же как во всех прошлых исках — 5 миллионов рублей. Пригожин также просит суд обязать Волкова удалить этот пост в Фейсбуке и Телеграме.

Навальному и Соболь за «бандита» и «тухлятину»

Второй за месяц иск к Навальному и Соболь опубликовали в пресс-службе «Конкорда» 20 октября. На этот раз оппозиционеры причинили моральный вред Пригожину в ютуб-ролике. В иске содержится несколько цитат из видео, в одной из которых Пригожина называют «бандитом из 90-х», а в другой говорят о некачественных поставках питания:

«Сейчас в садах Москвы, в школах вообще социальное питание полностью монопольно контролируется Евгением Пригожиным и связанными с ними компаниями, они захватили большую часть рынка, подавляющее число компаний, там есть, там пару исключений — это фирмы, которые связаны с Пригожиным. Он поставляет его некачественно… И вот детям никогда тухлятину и некачественное питание никогда не поставляли раньше. С Пригожиным стали».

Компенсация за моральный вред снова «по фиксированной ставке» — 5 миллионов с Навального и еще 5 с Соболь.

Максиму Шевченко за «тварь конченую»

Через два дня после иска Волкову, Пригожин подал новый иск к журналисту Максиму Шевченко. В стриме, который упоминается в иске, Шевченко задает Пригожину несколько вопросов:

«А че ты Пригожин, че ты не не куражишься по поводу убийства ребят в Африке, че ты не комментируешь что твои холуи следили за ними до момента их расстрела там, когда они выехали? Че тут то ты не шутишь, Пригожин? Тварь ты конченая!» (орфография и пунктуация приведены по цитате из иска).

Компенсация за моральный вред снова не отличается от прошлых исков — 5 миллионов рублей.