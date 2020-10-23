 

Семья Юлии Савичевой переболела коронавирусом

23.10.2020, 7:53, Разное

Российская певица Юлия Савичева вместе со своей семьей стала еще одной жертвой коронавирусной инфекции. По словам исполнительницы, заразились и переболели они еще до того момента, когда COVID-19 был впервые зарегистрирован в России.
На своей странице в Instagram-аккаунте певица Юлия Савичева пояснила подписчикам, что заразиться коронавирусом она могла в январе в Португалии. Тогда они всей семьей находились там. При этом ее дочь Аня перенесла инфекцию относительно легко, а вот исполнительнице после возвращения в Москву стало плохо.

Юлия Савичева призналась, что от нее заразился муж Александр Аршинов и их помощница, подносившая лекарства и еду. В итоге певицу из-за тяжелого течения болезни решили госпитализировать. Исполнительница призвала россиян беречь здоровье и следовать указаниям инфекционистов во избежание заражения.



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