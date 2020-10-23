Трамп предупредил об угрозе уничтожения нефтяной отрасли США

23.10.2020, 7:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп Байден в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) выразил уверенность, что победа демократа Джозефа Байдена на ноябрьских выборах в США грозила бы фактическим уничтожением американской нефтяной отрасли.

«По сути, он говорит, что уничтожит нефтяную отрасль. Попомни это, Техас! Попомните это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо!» – приводит ТАСС комментарий Трампа по поводу предвыборных обещаний кандидата от Демократической партии.

«Я обеспечу переход от нефтяной промышленности, да», – сказал Байден. «Громкое заявление», – заметил на это Трамп. «Да, громкое заявление», – подтвердил Байден.

Ведущая дебатов – корреспондент телекомпании NBC Кристен Уэлкер – попросила Байдена уточнить, почему он дает такое обещание. «Потому что нефтяная промышленность существенно загрязняет [окружающую среду]», – ответил бывший вице-президент США. «С течением времени она (нефтяная отрасль) должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии. С течением времени. И я бы прекратил предоставлять федеральные субсидии нефтяной промышленности», – отметил Байден.

«Это, возможно, самое громкое заявление [Байдена] в плане [потенциальных последствий для американского частного] бизнеса», – подчеркнул Трамп. Сам он поставил себе в заслугу фактическое спасение американского нефтяного сектора несколько месяцев назад, когда цены на топливо пережили резкое падение. «Говорите что угодно про [межгосударственные] отношения, но мы добились того, что Саудовская Аравия, Мексика и РФ сократили, сильно сократили [объемы добычи нефти в целях стабилизации цен на нее]. Мы спасли нефтяную отрасль [США], и сейчас она вновь полна сил», – добавил хозяин Белого дома.

Накануне глава ExxonMobil объявил о сокращении сотрудников компании в связи с падением спроса на энергоносители на фоне пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Напомним, в конце июня американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве. В начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти – Whiting Petroleum. В конце мая о банкротстве объявила еще одна американская компания по добыче сланцевой нефти – Unit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что нефтяной сектор США готовится к волне банкротств.