2500-летнем тибетском тексте нашли точное описание коронавируса и его пандемии

23.10.2020, 7:21, Разное

Согласно рукописи под названием Гюд-Жи (Gyud-Zhi), возраст которой около 2500 лет, уже в те времена медики Тибета и Гималаев разбирались в причине массовой эпидемии и даже описывали вещество, которое вызывает такие эпидемии.

Как сообщает индийский сайт "Deccan herald", рукопись содержит в себе медицинские сведения и размышления о вероятных причинах болезней. И недавно было обнаружено, что описанная в ней эпидемия очень похожа на современную вспышку коронавирусной инфекции. Эта эпидемия в тексте называется термином "ньен-рим".

Начинается текст с описания того, что в эпоху Кали-юга люди становятся чрезмерно жадными, ведут себя неправильно, эгоистично и злоупотребляют духовными силами, борьбой из-за религий, клятвами войны и смешиванием веществ для уничтожения жизней людей и животных.

Такое поведение нарушает работу мира духов (Мара) и мира Дакини (мир Богов и Богинь), что в конечном итоге приводит к тому, что среди людей через дыхание начинают распространяться эпидемии, которые быстро становятся массовыми (пандемии).

Те, кто становится жертвой ньен-рим, испытывают проблемы с легкими, имеют затрудненное дыхание, кашель, боли в животе, лихорадку, потливость, слабость, темные прыщи на теле и инфекцию в кишечнике, от которой начинается кровавый понос.

Далее следуют удивительные сообщения о том, что вещество, вызывающее это состояние, является круглым и имеющим "тупые расширения". Если посмотреть в микроскоп на коронавирус, то он выглядит именно так. Но ведь микроскопов не было 2500 лет назад. Как древние тибетцы могли узнать об этом?

Идем далее. В тексте указывается, что это вещество попадает в тело человека через верхний слой кожи, а далее в мышечные ткани, кровеносные каналы, в кости и потом распространяется в жизненно важные органы.

Также оно может попасть в тело через глаза, уши, рот, нос, анальный канал и мочеиспускательный канал. И указано, что чаще всего оно попадает через рот и носа, поэтому, чтобы уберечься, людям надо носить маски.

В тибетском тексте это вещество конечно же не носит название "вирус", его там называют термином "тре тре хо" (tre tre ho). Указывается, что человек увидеть его не может и что оно передвигается с большой скоростью (как молния) и состоит из "элементов огня и ветра".

Чтобы излечить человека от эпидемии, которую вызывает это вещество, надо поить его разными специальными травами и читать мантры. Травы даются в виде отваров, порошков, пилюль, паст, тоников и лечебного пива. На шею больного повязываются благословенные амулеты и некоторые травы для предотвращения других эпидемий.

Также рецепт лечения включает в себя предотвращение паники и ясность ума, потому что нервозность и тревога вызывают еще большее распространение заразы.

"Если проблему можно решить, не волнуйтесь; если проблема не может быть решена, не волнуйтесь. Беспокойство не решит ни одной проблемы ", – как говорил буддийский монах VIII века по имени Шантидева.

На сегодняшний день пандемия COVID-19 заразила более 40 миллионов человек во всем мире и более 1,1 миллиона человек умерли.