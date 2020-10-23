Голодная трава из ирландских легенд

23.10.2020, 7:17, Разное

В ирландском фольклоре вместе с рассказами о феях часто фигурирует так называемая "Голодная трава" (fear gortach). Эта трава проклята феями и может расти как на полях, так в горах, лесах или где-то еще. Если в это место попал человек или животное, то его начинает мучить сильный голод.

Этот голод настолько сильный, что за короткое время способен свести с ума и превратить здорового человека в еле живое и слабое существо. Единственный способ уберечься от проклятия, это нести с собой хоть какую-то пищу, даже если это лишь или кусочек хлеба.

В некоторых ирландских сказках голодная трава не только вызывает голод, но ведет себя как живое существо, стараясь обвиться вокруг тела человека, когда он идет мимо. И если она сделает это, то как вампир начнет пить соки из человека. А если такая трава вырастет на поле, то на этом поле уже не сможет расти ни пшеница, ни другая культура.

Во время великого ирландского картофельного голода 1840-х годов ходили слухи, что голод был вызван именно Голодной травой. В те же времена возник образ Человека Голода (Fear gorta), существа, которое выглядит как сильно истощенный мужчина и чья природа идет от той же голодной травы.

Там, где появлялся Человек Голода, он просил милостыню у прохожих и те, кто ему отказывали, потом сталкивались с неурожаем, а значит с голодом.

В районе Килтуббрида этим же термином Fear gorta примерно в те же времена стали называть внезапное чувство сильнейшего голода, которое накидывается на одиноких путников, бродящих по горам. Эта напасть вынуждает путников как можно быстрее найти источник еды, и если он в ближайшее время не наестся до отвала, то умрет от голода.

Также в некоторых местах на территории Ирландии существовали так называемые Голодные холмы – это холмы, полностью заросшие голодной травой. Пойти туда было равнозначным совершить самоубийство.

Казалось бы, зачем феям накладывать такое страшное проклятие на траву? Однако надо понимать, что в Ирландии феи были не просто духами природы, но еще и были связаны со смертью и подобное проклятие просто помогало им собрать еще больше страшной "дани" с людей.

Есть якобы реальная история о том, как однажды ирландец столкнулся с голодной травой уже в наше время. Вместе со своим маленьким сыном и собакой этот человек жил в отдаленном районе страны, куда не приезжают туристы.

Им нравились прогулки по полям и однажды во время прогулки мужчина забрел на участок с сочной и густой травой и тут же ощутил сильную резь в животе. Его сын вывел его из травы и повел домой, решив, что отец просто простыл, а собака намерено не заходила на траву, а стояла рядом и тревожно лаяла на нее.

В последующие дни у мужчины появился нездоровый аппетит, но сколько бы много он не ел, он начал сильно терять в весе. Он ходил к врачу, но тот не нашел у него никаких признаков какой-либо болезни. Голод в конце концов стал таким сильным, что человек начал есть даже собачью еду и отнимал еду у своего сына.

Власти наконец обратили внимание на эту семью и ребенка забрали органы опеки. Отец мальчика к тому времени превратился в очень истощенного человека, похожего на узника концлагеря. Его положили в больницу, но снова никак не могли найти причину его состояния.

В больнице его обильно кормили под присмотром медсестер, а потом поставили питательную капельницу, но с каждым днем он становился все истощеннее и потом умер. Для его сына это было тяжелым ударом, ведь он еще помнил как несколькими годами ранее умерла его мать.