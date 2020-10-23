В работе Instagram произошел глобальный сбой

23.10.2020, 6:50, Новости дня

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Мексике, Великобритании, Японии и Австралии. По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с показом ленты новостей (около 63%), 18% жалуются на трудности с просмотром сайта, еще порядка 18% не могут зайти в свои учетные записи, передает ТАСС.

Накануне вечером глобальный сбой произошел в работе Twitter. Кроме того, 16 октября неполадки зафиксировали в работе Twitter, а 14 октября сбой случился в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Помимо этого, 7 октября проблемы наблюдались в работе видеохостинга YouTube.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.