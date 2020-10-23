 

Армения отреагировала на слова Путина о числе погибших в Карабахе

23.10.2020, 7:00, Новости дня

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о числе погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе с момента обострения противостояния 27 сентября.

«Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом РФ быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника – ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков – в несколько раз больше чем наши. Это абсолютная истина», – передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что на сегодняшний день конфликт в вокруг Карабаха проявляется в худшем его варианте, с обеих сторон число погибших приближается в общей сложности к 5 тыс. человек.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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