 

В Госдуме придумали способ убедить россиян носить маски и перчатки

23.10.2020, 7:09, Новости дня

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил способ подтолкнуть игнорирующих рекомендации врачей по защите от коронавируса россиян к ношению масок и перчаток, а также использованию антисептика.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты», – сообщил парламентарий в интервью радио Sputnik.

Одна из групп людей, для которых заболеть коронавирусом особенно опасно, – это пенсионеры. Они же составляют существенную часть тех, кто пренебрегает рекомендациями врачей, но есть способ воздействия и на них, отметил депутат.

«Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», – подчеркнул Нилов.

По его словам, чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.

Напомним, в воскресенье в департаменте транспорта столицы заявили, что наличие у пассажиров масок и перчаток будет проверяться на всех станциях метро Москвы.



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