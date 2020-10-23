 

Кристине Асмус не удалось определиться между годом без театра или секса

23.10.2020, 6:53, Разное

Российская актриса Кристина Асмус не смогла определиться с выбором, когда у нее поинтересовались, отдала бы она предпочтение году без театра или без секса. Об этом она пояснила своим подписчикам в Instagram.
Кристина Асмус часто организовывает рубрику, в рамках которой поклонники ей задают вопросы, а она старается на них ответить. Когда у нее спросили про выбор между годом без театра или секса, актриса не смогла отдать предпочтение карьере или личной жизни, поскольку вопрос оказался слишком сложным для нее.

Ранее у Кристины Асмус интересовались, смогла бы она сняться в фильме для взрослых. Но в данном случае актриса ответила отрицательно, поскольку стесняется обнажаться перед камерой. В то же время осенью 2019 года ее подвергли травле за сцену эротического характера в фильме «Текст». Затем через год в прокате появилась картина «Китобой», где Асмус вновь предстала перед зрителями в обнаженном виде.



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