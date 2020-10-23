Мнение: О ятагане Эрдогана – и Путину труба?

23.10.2020, 6:35, Разное

Слабых – бьют. Уязвимых – уязвляют по самые помидоры. И не только европейцы показали это нынешнему российскому президенту Владимиру Путину. Лукавый турок Реджеп Эрдоган, по совокупности заслуг разжалованный из союзников в партнёры, вновь наточил свой ятоган. Он уже давно смекнул, что вонзать нож в спину – себе дороже, а вот ятаган пониже – легко прокатит. Вот и… воткнул…

И мало – не покажется.

На повестке дня шпионский скандал.

Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz – крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома». Эмель Озтюрк и её подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Через них Эмель Озтюрк передавала информацию об объёмах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от её деятельности оценивается в «миллиарды долларов». Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.

Между прочим, крупная зарубежная энергетическая компания, которую Турция выставляет крайней, это «Газпром». С тремя его представителями Эмель Озтюрк, по версии следствия, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте. И передавала кучу разведданных. В том числе о газовом месторождении, открытом Турцией в Чёрном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Но, сколь верёвочке ни виться…

В 2021 году истекает срок экспортных договоров на поставки 7,75 млрд кубометров газа в год. Но сейчас сама возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, а теперь – из-за войны в Нагорном Карабахе.

Она уже сказывается на отношениях, в том числе в энергетической сфере. Уже сейчас Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии, оказались в режиме свободного падения с зимы: в январе было поставлено 2,254 млрд кубометров, в феврале – уже только 1,119 млрд, в марте – 0,394 млрд, в апреле – 0,473 млрд, в мае – 0,342 млрд, а в июне – всего 0,002 млрд. В июле и августе прокачка возобновились, однако её месячный объем существенно ниже прошлогоднего – около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ #Турция заменяет азербайджанским. По итогам прошлого года его поставки с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%. Из-за этого «#Газпром» теряет #деньги, а он ведь и так закредитован под все «потоки» по самое не балуйся. Плюс турки открыли новое крупное газовое месторождение в своей экономической зоне. Всё это делает «Газпром» и стоящего за ним Владимира #Путин­а чрезвычайно уязвимым для острых ятаганов. Чем Реджеп Эрдоган и пользуется регулярно к выгоде османов.

Вообще дилетантизм российской внешней политики после #Крым­а не может не возражать. Впрочем, когда страна гибридно воюет с половиной мира, интеллектуальный уровень её руководства ожидаемо падает: вояки мыслить не способны. Зато способны скидывать с себя всякую ответственность, пеняя то на лидера, то на форс-мажор.

Догадываетесь, кто и чем в итоге заплатит за все эти ятаганы пониже спины? И кому, кроме Владимира Путина – с ним вопрос решённый в целом – достанется по-крупному проблем и неприятностей?