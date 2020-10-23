 

Пригожин рассказал о полученной Валерией травме на отдыхе в Дубае

23.10.2020, 6:17, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга Валерия получила травму во время отдыха в Дубае. Он опубликовал в Instagram видео, которое запечатлело момент оказания медицинской помощи певице.
Тяжесть и характер травмы, полученной Валерией на отдыхе в Дубае, Иосиф Пригожин не стал раскрывать. Он ограничился лишь тем, что назвал ее «спортивной травмой», но для ее лечения потребовался лучший в этом городе врач. Супруга в свою очередь назвала мужа садистом.

Иосиф Пригожин признался, что весь день не отходил от Валерии, пока та находилась на консультациях у врачей, проходила процедуру МРТ и ей ставили уколы. Судя по характеру оказанной певице помощи, травмировала она колено. Поклонники пожелали быстрого выздоровления и посоветовали ей ближайшие дни провести в постели.



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