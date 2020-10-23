Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

23.10.2020, 4:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной украинского кандидата в вакцины от коронавируса, разработка которой сейчас проводится. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам “1+1”, ICTV, “Интер” и “Украина”, которое вышло 22 октября. Запись транслировали на канале “Сегодня” в YouTube.

“Она уникальна потому, что она не такая, как другие”, – сказал украинский президент.

Он отметил, что исследования потенциальной вакцины уже проводились, однако не на людях.

Зеленский подчеркнул, что сроки появления украинского препарата пока назвать невозможно, однако если в мире появится вакцина от коронавируса, Украина будет ее закупать.

“Мы не будем ждать нашу, однако потом добавим и ее. Потому что с COVID-19 (все это признают) мы будем бороться не год. Вакцина будет работать много лет”, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что 50 лет разработкой вакцин в Украине никто не занимался, и высказал мнение, что новая вакцина может стать главной победой страны.

“Если эта вакцина еще и сработает, то я буду считать, что мы сделали немало”, – подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он испробовать на себе украинскую вакцину, Зеленский ответил утвердительно.

На совещании 20 октября Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Один из разработчиков “кандидата в вакцины”, эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.