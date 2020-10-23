Зеленский: В Украине почти самый низкий в Европе показатель смертности

23.10.2020, 4:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам “1+1”, “Интер”, ICTV и “Украина” заявил, что показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 1,9% и является почти самым низким в Европе. Трансляция интервью велась на канале “Сегодня” в YouTube.

“У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности – 1,9% от количества заболевших”, – заявил Зеленский.

Причина низкого показателя смертности в Украине – врачи, которые знают, как лечить COVID-больных.

“Они быстро научились – итальянцы не просто так приглашали наших медиков”, – добавил он.

По словам президента, с сентября всем медицинским работникам повысили зарплаты на 25–50–75% соответственно.

Зеленский заявлял, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, из-за того, что нет возможности дальше увеличивать количество врачей.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболело 322 879 человек, из них 6043 умерли, а 134 898 выздоровели. С середины октября в Украине ежедневно фиксируют более 5–6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки впервые выявили более 7 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.