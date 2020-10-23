 

Мнение: Что делать, если напали гопники?

23.10.2020, 4:30, Разное

Суд в Краснярске решил, что лучше ничего делать, а смириться с судьбой и молиться, чтобы гопота не забила насмерть… Ни в коем случае не сопротивляться, не применять средства самообороны типа баллончика с перцовым газом. Потому что гопники  могут оказаться оперативниками ФСБ или МВД… И за самооборону вполне можно загреметь на 8 лет колонии. Как не фартануло жителю Красноярска Артему Загребельному….

Вот видеозапись. Что можно разглядеть на ней?

Три мужика откровенно гопнической наружности напали на шупленького паренька. Паренек применил баллончик с перцовым газом. И получил 8 лет колонии. Потому что похожие на гопников мужики оказались сотрудниками ФСБ. И суд признал Загребельного виновным в применении опасного насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК).

Что интересно, никаких других обвинений Загребальному не предъявлено. И чего тогда опера ФСБ решили задержать его? Не было бы попытки задержать, которая выглядела нападением гопников, не был бы пущен в ход и баллончик с газом. Это же очевидно!

По всему выходит, что суд в Красноярске де-факто запретил применение газовых баллончиков? Потому что у напавшего, даже если он похож на гопника, в кармане может оказаться удостоверение сотрудника ФСБ, МВД или СКР….

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин



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