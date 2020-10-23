 

Российские врачи выяснили, какие факторы влияют на летальный исход при COVID-19

23.10.2020, 3:40, Разное


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В ретроспективном исследовании, опубликованном в медицинском журнале «Лечащий врач», проанализированы истории 55 мужчин и 55 женщин, скончавшихся от коронавирусной пневмонии. Средний возраст — 75 лет. Врачи и патологоанатомы оценили наличие факторов риска тяжелого течения болезни, соматической патологии и данные компьютерной томографии легких.

Самым главным фактором риска оказалась эссенциальная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) – этим хроническим заболеванием страдали 93,6% умерших (103 пациента). Большая часть больных была в возрастной группе старше 65 лет – 81,8% (90 пациентов). Сахарный диабет отмечен в 66,3% летальных случаев (73 пациента), хроническая сердечная недостаточность – в 46,3% случаев (51 пациент). П

«Тяжелое течение с летальным исходом наиболее часто регистрируется у людей старшей возрастной группы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярной патологией и злокачественными новообразованиями. Даже пациенты молодой и старшей возрастной групп имели факторы риска неблагоприятного прогноза», – сообщили авторы исследования. 

При этом такие факторы риска, как цирроз печени, острый коронарный синдром, терапия стероидными или биологическими препаратами, беременность, в наблюдаемых случаях встречались крайне редко.

Специалисты также проанализировали симптоматику, которая может указывать на развитие осложнений при COVID-19. По данным исследования, самые неблагоприятные симптомы — температура тела выше 38°С, одышка и слабость, – возникают в первую очередь за шесть дней за госпитализации, в то время как другие признаки проявляются в основном за 3-5 дней до того, как пациент попал в больницу.

«Пациенты, у которых имеют место такие факторы риска, как возраст старше 65 лет, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность в сочетании с такими симптомами, как лихорадка выше 38°С, одышка и слабость, требуют немедленной госпитализации в стационар, вне зависимости от уровня гипоксемии и изменений по данным компьютерной томографии, для дальнейшего наблюдения и лечения в связи с высокой вероятностью летального исхода», – сообщили авторы исследования.



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