Мнение: Новости дня – 22 октября. Комендантский час против ковида, Папа и Ефремов

23.10.2020, 2:45, Разное

Обзор самых значимых событий за четверг, 22 октября, глазами социального психолога и политтехнолога. Почему французы не боятся комендантского часа, почему Путин применяет языческие практики против фамилии “Навальный”, что грозит католической церкви после скандального признания Папой однополых браков, почему хорошо, что МинЮст США начал антимонопольное расследование против Гугла (спойлер – потому что после Гугла они возьмутся за ненавистный Фейсбук), что делать тем, кто хочет спасти от тюрьмы Михаила Ефремова, и, наконец, 10 лет собянинскому царствию в Москве – почему нет поводов для радости.