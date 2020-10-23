Мнение: На подходах к Лачинскому коридору

23.10.2020, 2:40, Разное

Сегодня в делах, поэтому полноценный обзор по Карабаху если и будет, то поздно вечером.

Из важного стоит отметить, что авангард азербайджанцев наступая от Ханлыка, серьезно продвинулся к Лачинскому коридору.

До самого коридора осталось 10-12 километров, до Лачина – 14-16. Потеря Лачинского коридора будет иметь катастрофические последствия для всей системы обороны армян в Нагорном Карабахе. Так что если армяне всерьез хотят побороться за Карабах, им надо по максимум оборонять подходы к Лачинскому коридору, стремясь разбить наступающие части. Ключевой вопрос, есть ли у них в наличие силы, чтобы нанести поражение наступающей от Ханлыка БТГ. Неудачные бои под Зангеланом оставляют некоторые сомнения по этому поводу.

Видео подрыва азербайджанской техники на минах к югу от Лачинского коридора.

Ну а так, Азербайджан продолжают занимать разрушенные населенные пункты на юге. Де-факто, юг Карабаха для Армении уже потерян и от границы с Ираном Карабах отрезан. Азербайджану потребуется еще несколько дней, чтобы занять и дочистить все что там еще осталось, но тут результат уже определен. Теперь на повестке уже Шуша, Мартуни и Лачин.