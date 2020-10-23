 

Мнение: О 10 неопровержимых доводах против ношения масок

23.10.2020, 2:35, Разное

В России маски стали яблоком раздора. Один мой знакомец в пух и прах разругался со своей благоверной из-за ерунды, которая и 30 рублей уже не стоит. Она переметнулась в стан ковидобесов и стала требовать, чтобы тот начал надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома. А он – ни в какую: ты, говорит, носи, что хочешь, хоть противогаз, а я, настоящий мужик, намордник не надену! Ну, отстоял он своё право на свободу, теперь вот ковид подхватил разводиться думает с такой дремучей

Но и без того холиваров на масочную тему – хоть отбавляй. Я, каюсь, полагаю, что если какое-то простое и недорогое средство позволяет уменьшить риск болезни раза в два, да хоть и на треть, так лучше носить, чем не носить. Но нужно же выслушать и другую сторону: а вдруг, на самом деле, правы именно они?

Вот 10 главных и неопровержимых доводов безмасочников.

Для большей их убедительности я позволил себе небольшой трюк. Известно, что для здорового человека средних лет вероятность умереть от CoVID-19 составляет примерно 0,63%. Это не слишком много, но всё же выше, чем для американского солдата погибнуть во время Войны в Заливе. Поэтому не будет чрезмерной натяжкой заменить медицинскую маску на бронежилет в этих аргументах – для 100% наглядности. Ведь и там, и там речь идёт о средствах защиты, опасность не слишком высока и практически невидима (кто заметит пулю в полёте), а последствия ношения-неношения примерно одинаковы.

Ну что, посмотрим?

1. Согласно многочисленным исследованиям учёных разных стран мира, бронежилет не защищает на 100% от пуль и осколков. По правде говоря, он и на 1% не защитит, когда снаряд разорвётся рядом. Следовательно, бронежилет бесполезен.

2. Бронежилет в реальной ситуации только вреден: он снижает манёвренность солдата, замедляет его движения и делает лёгкой мишенью для вражеских снайперов. А с учётом п. 1 от бронежилета – один вред.

3. Ни в одной армии, ни в одном сражении ношение бронежилета солдатами и офицерами не предотвратило боевых потерь. Так зачем он нужен?

4. Бронежилет наносит вред тому, кто его носит: повышается нагрузка на суставы, позвоночник, органы дыхания, скелетные мышцы. В будущем это чревато артритами, артрозами, мышечной дисфункцией и даже ХОБЛ.

5. Бронежилет вообще опасен для здоровья: под ним нарушается терморегуляция организма, он вызывает гипертермию, гипергидроз, гиперемию и прочие функциональные расстройства, повышается нагрузка на сердце, почки, лёгкие, возрастает риск инфарктов и инсультов.

6. Из-за ношения бронежилета на коже могут возникать потёртости, опрелости и даже открытые раны. А ведь это – входные ворота для инфекции.

7. Бронежилет вызывает ложное чувство безопасности, что провоцирует более рискованное поведение: солдат меньше внимания уделяет таким проверенным временем мерам защиты, как окапывание, строительство блиндажей и дач генералам, а в итоге армия теряет боеспособность.

8. Если кому-то из сослуживцев нужно, чтобы я носил бронежилет, и тогда он будет чувствовать себя более уверенно, то это его проблемы. Сегодня я соглашусь на бронежилет, а завтра он потребует, чтобы я в танк сел?

9. Ношение бронежилета есть символ тупого солдафонства, всевластия ветхих концепций по тактике современного боя и просто следствие того, как армия напрочь убивает критическое мышление. Даёшь свободу мысли!

10. Заставлять меня надевать бронежилет против моей воли – это посягательство на мои конституционные права, которые есть даже у военнослужащего. Долой армейский произвол и беспредел!

Ну как, убедительно? Откажетесь от масок теперь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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