В 2014 году Россия отказалась участвовать в переговорах по Будапештскому меморандуму – Дещица

23.10.2020, 2:30, Новости дня

В 2014 году украинская сторона инициировала переговоры стран – участниц Будапештского меморандума, однако Россия отказалась участвовать в консультациях. Об этом 22 октября в программе “Код безопасности” на телеканале “Дом” заявил посол Украины в Польше, тогдашний и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

“Это была наша инициатива, чтобы собрать участников, подписантов Будапештского меморандума, и сразу же откликнулись Соединенные Штаты и в Париже прошли консультации министров иностранных дел Украины, США и Великобритании. Франция как одна из стран, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму, предоставила свою площадку. Россия тоже была приглашена, но Россия не участвовала в этих консультациях”, – сказал Дещица.

По его словам, глава российского МИД Сергей Лавров не пояснил украинской стороне, почему отказался от переговоров.

“Он объяснял нашим партнерам – США и Великобритании. Его трудно было понять, но они не были готовы вести переговоры с этим правительством, которое в то время существовало в Украине”, – отметил украинский дипломат.

Дещица подчеркнул, что проведенные консультации в Париже и потом уже давление на Россию со стороны США и Великобритании как партнеров по Будапештскому меморандуму привели к тому, что приблизительно через месяц в Гааге украинский министр встретился с Лавровым на двухсторонней встрече, после чего было принято решение проводить дальше консультации в так называемом женевском формате, где участвовали США, Россия, Украина и Европейский союз.

Дипломат сказал, что при президенте Украины Петре Порошенко возникли новые обстоятельства и появились новые форматы – нормандский формат и минский процесс.

“Но я считаю, что мы спокойно можем вернутся к Будапештскому меморандуму, потому что он действующий, и согласно этому меморандуму, можно проводить дальше консультации в таком же формате: США – Великобритания – Украина – Россия”, – отметил он.

Отвечая на комментарий журналиста о том, что представители российских властей неоднократно заявляли, что Украина первой нарушила меморандум, объявив о намерениях вступить в НАТО, Дещица подчеркнул, что в меморандуме нет ни единого слова о том, что Украина может нарушить этот меморандум, вступая в НАТО.

“Во-первых, мы не вступили в НАТО, во-вторых, это не нарушение Будапештского меморандума, потому что там нет никаких таких ограничений”, – добавил дипломат.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

13 октября 2020 года Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Один из них – нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?