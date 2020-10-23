Зеленский заявил, что из-за таких мэров, как Кернес, от коронавируса погибло много людей

23.10.2020, 2:30, Новости дня

Президент Владимир Зеленский в интервью украинским каналам 22 октября заявил, что из-за таких мэров, как Геннадий Кернес, которые игнорировали карантин, в Украине от коронавируса погибло большое количество людей. Трансляцию вел канал “Сегодня” в YouTube.

“Повсюду заведены уголовные дела, после чего мэры тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: “Так как выборы – меня хотят скинуть”. А не из-за него ли погибло большое количество людей? Именно из-за него”, – сказал Зеленский.

Он привел в пример Кернеса, который в результате сам заболел COVID-19.

“Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сегодня в сложной ситуации. Он тяжело болеет. Не буду ничего плохого говорить. Мало того, он для Харькова делал, наверное, вещи важные. Но мы с ним говорили несколько раз, и он нас потом послушал, остановил метро, когда почувствовал, что количество больных растет. После этого он говорил, что все будет нормально, а сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная”, – напомнил президент.

Он отметил, что после многолюдных концертов в Днепре, Одессе и Харькове в отношении организаторов были открыты уголовные производства за нарушение карантинных ограничений.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он “много и очень громко смеялся” над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике “Шарите”. Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника “Шарите” обнародовала заявление: “Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”.

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.