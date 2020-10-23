Суд смягчил российскому актеру Ефремову приговор за ДТП со смертельным исходом

23.10.2020, 2:30, Новости дня

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает издание “Медуза”.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремова до семи лет и шести месяцев. Смягчающим обстоятельством суд признал то, что Ефремов добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим.

Ефремов просил суд смягчить наказание “до пределов, не связанных с лишением свободы”. Он говорил, что отказался от признания вины под давлением адвоката Эльмана Пашаева, от услуг которого он отказался. После этого он выплатил компенсации родственникам.

Адвокат актера Владимир Васильев попросил суд “снизить наказание до тех пределов, которые исключают нахождение на зоне”. Сторона обвинения и родственники погибшего, в свою очередь, просили оставить приговор Ефремову без изменений.

В комментарии “Интерфаксу” Васильев сообщил, что оспорит приговор в кассационной инстанции.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.