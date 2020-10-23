 

Мнение: Обреченный Ефремов

23.10.2020, 2:25, Разное

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Михаила Ефремова на решение Пресненского районного суда, по которому актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП возле Смоленской площади, во время которого погиб водитель фургона Сергей Захаров.

Ефремов рассказал, что переживает о произошедшем: «Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. Я раньше был беззаботным актером, весельчаком и работящим. Теперь я мало сплю и постоянно думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли когда-то еще сяду за руль…».

Мосгорсуд сделал вид, что прочувствовался и снисходитльно сократил срок Ефремову до 7 лет 6 месяцев.

О чем говорит это решение Мосгорсуда? По-моему, только о том, что судьба Ефремова была предрешена еще в июне, вскоре после трагедии возле Смоленской площади. И все мы были свидетелями грандиозного спектакля о том, что суд в стране суров, но справедлив, невзирая ни на что….

Принаюсь,  я ошибся, когда написал, что без адвоката Пашаева Ефремов получил бы куда меньший срок. Что это Пашаев «закопал» Ефремова….

Похоже, что еще в июне Ефремов был обречен получить по максимуму. Что с Пашаевым, что без Пашаева…. И встретить старость в колонии.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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