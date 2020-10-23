 

Путин оценил возможность военного союза РФ и Китая

23.10.2020, 2:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что допускает возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

«Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить», –приводит его слова ТАСС.

По его словам, РФ и Китай регулярно проводят военные учения на море и на земле как на российской территории, так и в КНР. «Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные», – сказал президент.

По его словам, такое сотрудничество повышает обороноспособность армии Китая. «И РФ в этом заинтересована, и Китай. Как это будет развиваться дальше – жизнь покажет, но перед собой сейчас такую задачу (о военном союзе – прим. ВЗГЛЯД) мы не ставим, но в принципе и исключать этого не собираемся. Посмотрим», – добавил Путин.

Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что сближение РФ и Китая в военно-политической области сейчас очевидно, и предпосылок для установления его пределов нет.



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