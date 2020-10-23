 

Путин: Ни одной книжки про себя не прочитал

23.10.2020, 2:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что не думает о своей роли в истории.

«Я откровенно вам скажу: я никогда не думаю такими категориями, о которых вы сейчас сказали. Я не думаю никак о своей роли в истории. Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно, а я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, с тем чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей», – цитирует РИА «Новости» президента.

«Что там и как будет оценено будущими поколениями – это давайте оставим на их мнение, на их суд. Но мне это уже тогда, когда будут эти оценки даваться, будет уже не очень интересно», – добавил Путин.

Кроме того, Путин ответил на вопрос о своем переизбрании на пост президента России. «Нет, это (президентство – прим. ВЗГЛЯД) когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно», – сказал он. «А что будет там, в 2024-м, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что его «не колышат» обвинения со стороны Запада, так как он уже давно привык к ним.



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